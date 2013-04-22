Верстка нового дизайна, натяжка на текущий битрикс

Нужно сверстать Новый дизайн сайта и натянуть на старый битрикс, на котором сейчас и работает сайт.

Функционал останется практически таким же, но будут кое-какие изменения. Срок - полторы недели.

ТЗ в приложении, дизайн новый в jpg тоже.

Ссылки на сайт в личных сообщениях. Бюджет с вас.