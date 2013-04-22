Верстка нового дизайна, натяжка на текущий битрикс

В Веб-студию нужен верстальщик, который умеет натягивать дизайны на различные CMS (wordpress, joomla, drupal, dle и т.п.). Требования: - Если про вас нельзя сказать, что вы пунктуальны и ответственны, то далее не читайте! - Нужны только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать Новый дизайн сайта и натянуть на старый битрикс, на котором сейчас и работает сайт.
Функционал останется практически таким же, но будут кое-какие изменения. Срок - полторы недели.
ТЗ в приложении, дизайн новый в jpg тоже.
Ссылки на сайт в личных сообщениях. Бюджет с вас.
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