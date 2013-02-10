Доработка верстки joomla

$50
HTML-версткаЗакрыт9 заявок249 просмотров
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Необходимо закончить проект.

внести правки по макетам.

список правок и макеты скину кандидатам.

оставляйте контакты.

Joomla
11 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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