Доверстать шаблон на Joomla 2.5.7+virtue mart

Попался неадекватный программист, который не закончил верстку шаблона и допустил множество ошибок. Необходимо исправить следующее, что прикрепил к этому проекту. Ищу адекватного программиста знакомого с Joomla 2.5.7+virtue mart, который сможет все четко и быстро сделать. Пишите пожалуйста сроки и цену!!!