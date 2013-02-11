Доверстать шаблон на Joomla 2.5.7+virtue mart

HTML-версткаЗакрыт2 заявки132 просмотра
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Попался неадекватный программист, который не закончил верстку шаблона и допустил множество ошибок. Необходимо исправить следующее, что прикрепил к этому проекту. Ищу адекватного программиста знакомого с Joomla 2.5.7+virtue mart, который сможет все четко и быстро сделать. Пишите пожалуйста сроки и цену!!!

Joomla
11 лет назад
mall
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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