Прикрутка файла seo.php

Нужно сверстать Новый дизайн сайта и натянуть на старый битрикс, на котором сейчас и работает сайт. Функционал останется практически таким же, но будут кое-какие изменения. Срок - полторы недели. ТЗ в приложении, дизайн новый в jpg тоже. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Seo компания в свое время прописала тексты под товары и под категорию товаров есть файл seo.php
$seo_title = 'Купить деревянный брус по цене за штуку недорого';
$seo_h1 = 'Деревянный брус – стоимость и высокое качество';
$seo_text =
Там было все прописано куда размещать и что размещается
Теперь слетела настройка темы и текст не выдается
файлы с которыми они работали style.css page.tpl block.tpl
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