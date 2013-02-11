Прикрутка файла seo.php

Seo компания в свое время прописала тексты под товары и под категорию товаров есть файл seo.php

$seo_title = 'Купить деревянный брус по цене за штуку недорого';

$seo_h1 = 'Деревянный брус – стоимость и высокое качество';

$seo_text =

Там было все прописано куда размещать и что размещается

Теперь слетела настройка темы и текст не выдается

файлы с которыми они работали style.css page.tpl block.tpl