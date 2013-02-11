Прикрутка файла seo.php

$50
HTML-версткаЗакрыт4 заявки129 просмотров
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Seo компания в свое время прописала тексты под товары и под категорию товаров есть файл seo.php

$seo_title = 'Купить деревянный брус по цене за штуку недорого';

$seo_h1 = 'Деревянный брус – стоимость и высокое качество';

$seo_text =

Там было все прописано куда размещать и что размещается

Теперь слетела настройка темы и текст не выдается

файлы с которыми они работали style.css page.tpl block.tpl

PHP
11 лет назад
Romansom
Роман 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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