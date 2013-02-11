Нужен верстальщик под Битрикс

Нужно сверстать Новый дизайн сайта и натянуть на старый битрикс, на котором сейчас и работает сайт. Функционал останется практически таким же, но будут кое-какие изменения. Срок - полторы недели. ТЗ в приложении, дизайн новый в jpg тоже. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим человек для удаленного сотрудничества.
Требования:
Уверенные знания HTML и CSS.
Способность разобраться в JavaScript-коде и модифицировать его.
Умение самостоятельно находить решение задач, с которыми ранее не приходилось сталкиваться.
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