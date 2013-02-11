Сверстать страницу и всплывающее окно

Просто верстка без движка

1. Нужно чтобы формы заявок приходили на почту,

2. Нужно чтобы работал счетчик

При этом есть архив с уже сверстанной похожей страницей, на которой есть шапка, подвал, акция со счетчиком , формы заявок и половина абзацев данной страницы. Новые абзацы это 1" вы закончили ремонт..", 2. " чем послестроителная уборка отличается", 3. "что самое сложное..", 4. "как мы избавим вас от ..." 5. "как правильно осуществить уборку" 6. "сколько стоят услуги". И нужно сверстать всплывающиее окно при клике на пункт меню "о нас". Остальное есть в архиве