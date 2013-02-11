Разработка сайта интернет-магазина

HTML-версткаЗакрыт11 заявок143 просмотра
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Необходимо сверстать и разработать сайт интернет магазина. Дизайн будет предоставлен, на данный момент готова главная страница.

В откликах напишите, пожалуйста, диапазон цен и сроков вашей работы (достаточно характеристик - "минимально", "в среднем", "максимально"). Ориентируясь на ваши цены и портфолио, вышлю всем подходящим кандидатам техническое задание.

Спасибо.

11 лет назад
andreydswork
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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