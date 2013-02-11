Разработка сайта интернет-магазина

Добрый день, коллеги. Есть сайт на WordPress и нам нужен хороший верстальщик, кто смог бы в короткие сроки поправить небольшие баги на главной странице и на страницах плагина галереи. Базовые знания WP также необходимы. Надеемся на долгосрочное ...