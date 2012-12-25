andreydswork

Андрей andreydswork

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка сайта интернет-магазина

    Необходимо сверстать и разработать сайт интернет магазина. Дизайн будет предоставлен, на данный момент готова главная страница. В откликах напишите, пожалуйста, диапазон цен и сроков вашей работы (достаточно характеристик - "минимально", "в среднем", ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание дизайна сайта спортивной тематики

    $500

    Необходимо создать дизайн сайта. Форм-фактор не совсем стандартный. Тематика - спорт. Что-то среднее между интернет магазином и промо-страницей. В результате хочется получить дизайн примерно в стиле следующих сайтов: http://www.zendesk.com/ (наиболее ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка дизайна сайта для интернет-магазина

    $500

    Требуется разработать дизайн сайта для интернет магазина систем кондиционирования. Интернет магазин предназначен как для организаций, так и для обычных покупателей. За основу берутся цвета существующего фирменного стиля, и развивается идея существующего ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    12 лет назад