andreydswork

Необходимо сверстать и разработать сайт интернет магазина. Дизайн будет предоставлен, на данный момент готова главная страница. В откликах напишите, пожалуйста, диапазон цен и сроков вашей работы (достаточно характеристик - "минимально", "в среднем", ...
Действие аккаунта приостановлено!
- HTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо создать дизайн сайта. Форм-фактор не совсем стандартный. Тематика - спорт. Что-то среднее между интернет магазином и промо-страницей. В результате хочется получить дизайн примерно в стиле следующих сайтов: http://www.zendesk.com/ (наиболее ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется разработать дизайн сайта для интернет магазина систем кондиционирования. Интернет магазин предназначен как для организаций, так и для обычных покупателей. За основу берутся цвета существующего фирменного стиля, и развивается идея существующего ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт12 лет назад