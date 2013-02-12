Нужно поменять телефон в шапке сайта

Сверстать страницу и всплывающее окно Просто верстка без движка 1. Нужно чтобы формы заявок приходили на почту, 2. Нужно чтобы работал счетчик При этом есть архив с уже сверстанной похожей страницей, на которой есть шапка, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется поменять телефон в шапке сайта.
Исходника в фотошопе нет, но телефон уже менялся, без него.
От Вас цена. СП))
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