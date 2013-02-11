Доработка магазина на базе DLE

Требуется сделать верстку главной страницы городского портала (см. аттач). Верстка должна быть div'ами, валидная, кроссбраузерная: IE7+, Opera 9+, FF3+, Chrome, Safari. Буду проверять во всех браузерах! Опыт работы обязателен. Предлагайте цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин построенный на базе CMS DLE, самописные модули.
Техническое задание прикрепил к проекту в формате MS Word, основная работа по верстке. Ознакомьтесь, укажите цену и сроки реализации.
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