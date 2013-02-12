Поправить css-код в компонента zoo joomla

Т3 не планируется. Думаю, что для хорошо знающих css 5ти минутное дело.

Joomla - компонент zoo. Товары выводяться по 15 шт на страницу, столбик 3*5 ( горизонталь 3 товара, по вертикали 5)

Для оформления используется css код в виде бэкграунда, рамки с обводкой и тень.

Проблема следующая: если в горизонтальную строчку (предусмотрено 3 товара) выложить только 2 товара, то на месте третьего появляется box-shadow и border, т.е. линия и тень. А нужно просто пустое поле - ведь если нет товара, то и стили под него не задаются.

В общем нужен своеобразный no-repeat, только не бэкграунда, а обводки с тенью.