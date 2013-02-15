Надо сверстать 1 страницу

Всем привет! Нужна верстка под Dle 9.8 Оставляете свои заявки тут, пишите цены, сроки и контакты, а также свои работы по Dle. Макет: http://i53.fastpic.ru/big/2013/0211/0b/2932c4b4bac1c5da372acd4f098da20b.jpg http://i53.fastpic.ru/big/2013/0211/b4/2a31a212773008bb395b3d9f279dc5b4.jpg