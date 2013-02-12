Сверстать тему под Drupal7

$100
HTML-версткаЗакрыт3 заявки194 просмотра
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Нужна валидная вёрстка темы для сайта на drupal 7.

Иходные файлы: HTML, PSD, CSS, JS.

Тема: http://www.templatemonster.com/ru/website-templates-type/42642.html

CMS уже установлена: Drupal 7

Более подробное обсуждение с кандидатами по скайпу.

Оплата: Яндекс деньги.

Drupal
11 лет назад
Ruslan__
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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