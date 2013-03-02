Сверстать и повесить сайт на Битрикс

Нужно сверстать и повесить все на сайт битрикс лицензия Малый бизнес (она будет)

суть такая нужно запустить сайт на этой системе.

тз тут писать бессмысленно я думаю , все видно на макетах, да и ничего нового там нет, каталог товара, новости отзывы и так далее.

пишите ваши предложения по цене и срокам реализации