Верстка аналога флешки

HTML-версткаЗавершен3 заявки264 просмотра
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Для отображения на мобильных девайсах нужен аналог несложной по сценарию флешки

Это план поселка. Данные о площади, цене, статусе участков передаются в XML файле.

Границы участков и их номера, само-собой, известны заранее.

Пример флешки приложен. Картинка чуть другя, но суть абсолютно такая же ми логикак 1-в-1 с этой. Изменится только оформление.

Главное требование - корректная работа на мобильных устройствах. Реализация желательна на html 5 с использованием канвасов, но можно и через shapes сделать или что-то другое предложить. В общем, технология обсуждается.

11 лет назад
sintsovru
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
prodev
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Все настолько хорошо, что и написать нечего :) Работа с Валентином у меня прошла как ход швейцарских часов - все по плану, своевременно и очень точно. Доволен выбором.
Все прошло отлично. Был рад поработать.
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