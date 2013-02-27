Верстка аналога флешки

Для отображения на мобильных девайсах нужен аналог несложной по сценарию флешки

Это план поселка. Данные о площади, цене, статусе участков передаются в XML файле.

Границы участков и их номера, само-собой, известны заранее.

Пример флешки приложен. Картинка чуть другя, но суть абсолютно такая же ми логикак 1-в-1 с этой. Изменится только оформление.

Главное требование - корректная работа на мобильных устройствах. Реализация желательна на html 5 с использованием канвасов, но можно и через shapes сделать или что-то другое предложить. В общем, технология обсуждается.