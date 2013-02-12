Проблемы с отображением картинок на WordPress

Картинки открываются неправильно, например, http://bmw-guide.ru/cars/vnedorozhnik-shevrolet-niva-foto.html

Из-за чего-то они смещаются вниз при открытии, вместо того чтобы открыться перед нами. Дело не в плагине для открытия картинок, так как раньше стоял Lightbox 2 (сперва все работало нормально), потом при возникновении проблемы с открытием был заменен на jQuery Colorbox (сначала проблема исчезла, но потом снова появилась). Надеюсь на вашу помощь.