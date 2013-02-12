Проблемы с отображением картинок на WordPress

Для отображения на мобильных девайсах нужен аналог несложной по сценарию флешки Это план поселка. Данные о площади, цене, статусе участков передаются в XML файле. Границы участков и их номера, само-собой, известны заранее. Пример флешки приложен. Картинка чуть другя, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Картинки открываются неправильно, например, http://bmw-guide.ru/cars/vnedorozhnik-shevrolet-niva-foto.html
Из-за чего-то они смещаются вниз при открытии, вместо того чтобы открыться перед нами. Дело не в плагине для открытия картинок, так как раньше стоял Lightbox 2 (сперва все работало нормально), потом при возникновении проблемы с открытием был заменен на jQuery Colorbox (сначала проблема исчезла, но потом снова появилась). Надеюсь на вашу помощь.
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