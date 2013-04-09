Сверстать страницы по макету

HTML-версткаЗавершен6 заявок339 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сверстать страницы по приложенным макетам. Грамотно (вы учитываете, что сайт не будет полностью статичным, и часть верстки будет генерироваться автоматически. если вы понимаете о чем я), кроссбраузерно, семантически верно. Все js фишки (слайдеры, всплывающие окошки и т.д.) должны работать.

Макеты тут (206 мб):

https://www.dropbox.com/s/is784errm9r86q0/GipertonikiRU.rar

Сроки, цена?

Оплата по факту или поэтапно.

11 лет назад
ASSH
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
gamer_2007
Берещук 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$250
7 дней
Хороший верстальщик, рекомендую
Успешная сделка.
  • Похожие заказы

  • Верстка аналога флешки

    Для отображения на мобильных девайсах нужен аналог несложной по сценарию флешки Это план поселка. Данные о площади, цене, статусе участков передаются в XML файле. Границы участков и их номера, само-собой, известны заранее. Пример флешки приложен. Картинка чуть другя, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка сайта

    Требуется сверстать 12 страниц (плюс-минус 2) Требования к HTML верстке: 1. Соответствие XHTML 1.0 Strict 2. Форматированный HTML, CSS, Javascript код с комментариями 3. Оправданное использование Javascript: не применять js там, где этого делать не нужно 4. Использование ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать и повесить сайт на Битрикс

    $250

    Нужно сверстать и повесить все на сайт битрикс лицензия Малый бизнес (она будет) суть такая нужно запустить сайт на этой системе. тз тут писать бессмысленно я думаю , все видно на макетах, да и ничего ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Joomla

    Внимание!Требуется верстка шаблона для joomla в соответствии с ТЗ

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна верстка страницы (psd)

    Нужна верстка 1 (Главной) странице, не каких все на div ul и тп, также нужен на этой странице слайдер, оплата вебмани, срок 1-3 дня пример прикрепил не забываем указывать цену и сроки

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать тему под Drupal7

    $100

    Нужна валидная вёрстка темы для сайта на drupal 7. Иходные файлы: HTML, PSD, CSS, JS. Тема: http://www.templatemonster.com/ru/website-templates-type/42642.html CMS уже установлена: Drupal 7 Более подробное обсуждение с кандидатами по скайпу. Оплата: Яндекс деньги.

    Drupal
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад