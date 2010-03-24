Требования к HTML W3C верстке только стартовая. Поправить страницы доделать Баннеры и Слайдер. Требования к специалисту: 1. Форматированный HTML, CSS, Javascript код с комментариями 2. Оправданное использование Javascript: не применять js там, где этого делать не нужно 3. Использование библиотеки ...
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
работа по проекту! Требования знания: - Битрикса Кооперативного портала умения настроить и за документировать. (Дезайн бутет предоставлен как PSD, модули такие как Бисинесс процессы, документ оборот) - WordPress настойки магазина на WP и настройки самого WP. - ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Пожелания к кандидату: 1. Опыт работы с 1С-Битрикс мин. 2 года 2. Желательно умение верстать 3. Наличие портфолио 4. Наличие сертификатов разработчика 5. Инициативность 6. Голосовое общение в skype Объем работ по проектам: 1. Интеграция на 1С-Битрикс (с нуля) 2. Разработка своих компонентов Размер компенсации: По ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад