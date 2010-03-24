stark-it

Игорь Штарков stark-it

 
51 годУкраина/Луцк
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка, исправление ошибок на Битриксе 12

    Требования к HTML W3C верстке только стартовая. Поправить страницы доделать Баннеры и Слайдер. Требования к специалисту: 1. Форматированный HTML, CSS, Javascript код с комментариями 2. Оправданное использование Javascript: не применять js там, где этого делать не нужно 3. Использование библиотеки ...

    JavascriptHTMLCSSjQueryБитрикс
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу программиста или нескольких программистов

    работа по проекту! Требования знания: - Битрикса Кооперативного портала умения настроить и за документировать. (Дезайн бутет предоставлен как PSD, модули такие как Бисинесс процессы, документ оборот) - WordPress настойки магазина на WP и настройки самого WP. - ...

    WordPressБитрикс
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приглашаем разработчика 1С-Битрикс

    $1000

    Пожелания к кандидату: 1. Опыт работы с 1С-Битрикс мин. 2 года 2. Желательно умение верстать 3. Наличие портфолио 4. Наличие сертификатов разработчика 5. Инициативность 6. Голосовое общение в skype Объем работ по проектам: 1. Интеграция на 1С-Битрикс (с нуля) 2. Разработка своих компонентов Размер компенсации: По ...

    Битрикс
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад