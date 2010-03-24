Требования к HTML W3C верстке только стартовая. Поправить страницы доделать Баннеры и Слайдер. Требования к специалисту: 1. Форматированный HTML, CSS, Javascript код с комментариями 2. Оправданное использование Javascript: не применять js там, где этого делать не нужно 3. Использование библиотеки ...