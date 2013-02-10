Ищу программиста или нескольких программистов

работа по проекту!

Требования знания:

- Битрикса Кооперативного портала умения настроить и за документировать. (Дезайн бутет предоставлен как PSD, модули такие как Бисинесс процессы, документ оборот)

- WordPress настойки магазина на WP и настройки самого WP.

- Shopware магазин на который нужно будет написать несколько модулей импорта.

Жду ваших предложений

С уважением

Игорь Штарков

Мой ICQ 86090506