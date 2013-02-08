Интернет-магазин на Битриксе

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок121 просмотр
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Необходимо сайт http://mujjo.ru перевести на Битрикс – малый бизнес (лицензия уже куплена)

Основная задача: сайт должен быть аналогичным mujjo.com

Верстка и все прочее можно и нужно брать с mujjo.com

На выходе должен получится практически идентичный сайт.

Возможно в процессе какие-то мелочи будут скорректированы, такие как: корзина покупок, оформление заказа и тд.

От потенциального исполнителя:

- сроки

- стоимость услуги за проект или по часам (предпотительно)

11 лет назад
Zenchuk
Павел 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад