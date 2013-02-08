Интернет-магазин на Битриксе

Необходимо сайт http://mujjo.ru перевести на Битрикс – малый бизнес (лицензия уже куплена)

Основная задача: сайт должен быть аналогичным mujjo.com

Верстка и все прочее можно и нужно брать с mujjo.com

На выходе должен получится практически идентичный сайт.

Возможно в процессе какие-то мелочи будут скорректированы, такие как: корзина покупок, оформление заказа и тд.

От потенциального исполнителя:

- сроки

- стоимость услуги за проект или по часам (предпотительно)