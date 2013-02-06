Обновление Opencart 0.2.0 до 1.5.4.1

$100
Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки175 просмотров
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Нужно обновить версию магазина Opencart 0.2.0 до 1.5.4.1. Если что-то требует настройки, то настроить.

Все данные (категории, товары и т.д.) должны сохраниться. В итоге должен быть полностью функционирующий интернет-магазин. http://irisinka.ru/

OpenCart
11 лет назад
gia7
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
dekosstyle
Виталий 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$70
2 дня