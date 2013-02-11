Есть магазин на Opencart. В раздел посвященный декоративным буквам и словам хотелось бы установить конструктор. То есть, что бы покупатель мог сам выбрать цвет, шрифт, размер надписи. И потом отправить администратору для изготовления. Хорошо бы ...
Я специализируюсь на сети VK.com. Предоставляю полный спектр услуг по продвижению и администрированию групп и страниц в социальной сети:
- привлечение новых пользователей ( с учетом города, пола, возраста и интересов);
- размещение рекламы в группах схожей тематики;
- размещение рекламы ВКонтакте;
- проведение опросов и конкурсов;
- накрутка лайков и комментариев живыми пользователями;
- наполнение группы контентом;
- поддержание активности группы ( регулярное обновление новостей, удаление спама, ответы на вопросы пользователей и т.д.);
Я НЕ ЗАНИМАЮСЬ:
- нагонянием ботов;
- накруткой лайков и комментариев с помощью специальных программ;
- рассылкой спама;
- и всем прочим, что влечет за собой бан от администрации и последующее блокирование и удаление группы.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно обновить версию магазина Opencart 0.2.0 до 1.5.4.1. Если что-то требует настройки, то настроить. Все данные (категории, товары и т.д.) должны сохраниться. В итоге должен быть полностью функционирующий интернет-магазин. http://irisinka.ru/Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт12 лет назад