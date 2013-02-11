gia7

Ирина gia7

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Качественное продвижение групп и страниц ВКонтакте, администрирование

Я специализируюсь на сети VK.com. Предоставляю полный спектр услуг по продвижению и администрированию групп и страниц в социальной сети:

- привлечение новых пользователей ( с учетом города, пола, возраста и интересов);

- размещение рекламы в группах схожей тематики;

- размещение рекламы ВКонтакте;

- проведение опросов и конкурсов;

- накрутка лайков и комментариев живыми пользователями;

- наполнение группы контентом;

- поддержание активности группы ( регулярное обновление новостей, удаление спама, ответы на вопросы пользователей и т.д.);

Я НЕ ЗАНИМАЮСЬ:

- нагонянием ботов;

- накруткой лайков и комментариев с помощью специальных программ;

- рассылкой спама;

- и всем прочим, что влечет за собой бан от администрации и последующее блокирование и удаление группы.

  • Конструктор-визуализатор

    Есть магазин на Opencart. В раздел посвященный декоративным буквам и словам хотелось бы установить конструктор. То есть, что бы покупатель мог сам выбрать цвет, шрифт, размер надписи. И потом отправить администратору для изготовления. Хорошо бы ...

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обновление Opencart 0.2.0 до 1.5.4.1

    $100

    Нужно обновить версию магазина Opencart 0.2.0 до 1.5.4.1. Если что-то требует настройки, то настроить. Все данные (категории, товары и т.д.) должны сохраниться. В итоге должен быть полностью функционирующий интернет-магазин. http://irisinka.ru/

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад