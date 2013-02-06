Натянуть шаблон интернет-магазина на Simpla CMS

$265
Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок118 просмотров
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Есть верстка в html требуется натянуть его на движок CMS Simpla 2.1.5 (Smarty)

Всё до мелочей.

Срок 2-3 дня. Оплата 8000 руб. (265$)

11 лет назад
Delovar
Руслан 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад