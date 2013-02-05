Доработка магазина на самописном движке

Очень желательно программист из Днепропетровске

Есть интернет-магазин на самописном движке, нужно серьезно доработать его функционал согласно ТЗ.

Исходники все есть. дизайн новых эелементов тоже будет но его нужно будет сверстать.

В дальнейшем нужно будет постоянное сотрудничество для доработки, мозможно как отдельный программист так и студия.

Ссылка на тз и магазин избранным исполнителям. оставляйте свои заявки с количеством рабочих часов в неделю.