Доработка магазина на самописном движке

Магазин на Virtuemart 1.1.5, но код корзины менялся. Нужно прикрутить возможность оплаты с помощью местных денег EasyPay. Установка EasyPay полностью документирована: https://ssl.easypay.by/light/ Плюс есть более подробная информация, которую могу отправить на почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень желательно программист из Днепропетровске
Есть интернет-магазин на самописном движке, нужно серьезно доработать его функционал согласно ТЗ.
Исходники все есть. дизайн новых эелементов тоже будет но его нужно будет сверстать.
В дальнейшем нужно будет постоянное сотрудничество для доработки, мозможно как отдельный программист так и студия.
Ссылка на тз и магазин избранным исполнителям. оставляйте свои заявки с количеством рабочих часов в неделю.
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