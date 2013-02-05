Нужен каталог товаров с ценами, витрина магазина

Для существующего сайта www.nezka.ru требуется ряд разноплановых доработок: - Починить кнопку поиск в режиме расширенного поиска - Увеличение картинок сертификатов на странице "О нас" в отдельное окошко - Добавить функцию увеличения изделий в карточке товара - Изменить карточку товара ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подбираю решение для каталога товаров с ценами.
Сайт представляет витрину товаров с ценами или без.
Возможность сформировать заказ, контакт с покупателем и оплата происходит оффлайн.
Основные требования:
Легкая загрузка товаров с описанием (импорт/экспорт)
Возможность использовать "легкий" дизайн вроде модная каста, leboutique*com
Акционные предложения/новинки
Категории товаров
Артикулы
Коэфициенты к базовой цене
Фильтры
По функционалу подходит gollos в исполнении для одного сайта, пример сайта babs*com*ua
Возможны варианты на opencart, prestashop, magento
Сборки cmf/cms+модули
Самопис
Не интересуют коммерческие варианты по лицензии.
Рассмотрю готовые предложения с примерами, возможностью протестировать.
Бюджет обсуждается.
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