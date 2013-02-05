Интернет-магазин одежды

Добрый день, нужно сделать ИМ одежды. ТЗ во вложении.

От исполнителя нужно:

1. Внимательно прочитать ТЗ и указать примерную вилку цен за реализацию;

2. Указать на какой CMS будет сайт и обосновать выбор, показать примеры магазинов сделанных именно вами на данном движке. Самописные движке не рассматриваю, лучше выбирать из популярных, можно платные, но недорогие, как Битрикс;

3. Приступать к работе нужно сегодня-завтра, поэтому, если есть незаконченные работы от других заказчиков, то обязательно скажите об этом. Укажите сроки.

4. Оставляйте скайп, желательно возможность общения голосом.

Есть и другие заказы, поэтому просьба откликаться только фрилансерам, а не студиям или менеджерам.