Доработка интернет-магазина на OpenCart

Интернет-магазиныЗавершен3 заявки129 просмотров
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Для существующего сайта www.nezka.ru требуется ряд разноплановых доработок:

- Починить кнопку поиск в режиме расширенного поиска

- Увеличение картинок сертификатов на странице "О нас" в отдельное окошко

- Добавить функцию увеличения изделий в карточке товара

- Изменить карточку товара (Увеличить изображение товара на 15%)

- Добавить полупрозрачную лупу при наведении на изображение товара

- Изменить формат отображения заказов, отсылаемых на корпоративную почту и на почту клиента при заказе через сайт.

- Добавить ограничение на размер заказа при оформлении в корзине

- Сортировку витрины сделать по цене по возрастанию (сначала низкая цена)

- Исправить кодировку в пунктах сортировки для витрины

Более подробное описание по каждому пункту могу выслать по запросу или объяснить на словах. Интересует примерная стоимость работ (возможно части работ, если Вы готовы взяться только за часть) и примерные сроки выполнения. На все вопросы отвечу по скайпу или ЛС.

Skype: a.n.sannikov

OpenCart
11 лет назад
JadBruno
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Onik
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Работать понравилось. Александр не только четко сделал все, что было описано в тех задании, но и стойко перенес все небольшие изменения по заданию, которые возникли в процессе. Также хочу отметить, что все было выполнено в заранее оговоренные сроки. Постоянно поддерживалась связь и давались все разъяснения/ответы на возникающие вопросы. Качественная работа/Работа в срок/Нормальное отношение к заказчику в одном флаконе - на мой взгляд встречается не очень часто. Александр - как раз такой случай. В общем, приятно было работать. Будем сотрудничать и дальше.
Оплата без задержек. Тз четкое с картинками. Приятно работать. Рекомендую.
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