Доработка интернет-магазина на OpenCart

Работать понравилось. Александр не только четко сделал все, что было описано в тех задании, но и стойко перенес все небольшие изменения по заданию, которые возникли в процессе. Также хочу отметить, что все было выполнено в заранее оговоренные сроки. Постоянно поддерживалась связь и давались все разъяснения/ответы на возникающие вопросы. Качественная работа/Работа в срок/Нормальное отношение к заказчику в одном флаконе - на мой взгляд встречается не очень часто. Александр - как раз такой случай. В общем, приятно было работать. Будем сотрудничать и дальше.