Доработка интернет-магазина на OpenCart

Добрый день, нужно сделать ИМ одежды. ТЗ во вложении. От исполнителя нужно: 1. Внимательно прочитать ТЗ и указать примерную вилку цен за реализацию; 2. Указать на какой CMS будет сайт и обосновать выбор, показать примеры магазинов сделанных именно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для существующего сайта www.nezka.ru требуется ряд разноплановых доработок:
- Починить кнопку поиск в режиме расширенного поиска
- Увеличение картинок сертификатов на странице "О нас" в отдельное окошко
- Добавить функцию увеличения изделий в карточке товара
- Изменить карточку товара (Увеличить изображение товара на 15%)
- Добавить полупрозрачную лупу при наведении на изображение товара
- Изменить формат отображения заказов, отсылаемых на корпоративную почту и на почту клиента при заказе через сайт.
- Добавить ограничение на размер заказа при оформлении в корзине
- Сортировку витрины сделать по цене по возрастанию (сначала низкая цена)
- Исправить кодировку в пунктах сортировки для витрины
Более подробное описание по каждому пункту могу выслать по запросу или объяснить на словах. Интересует примерная стоимость работ (возможно части работ, если Вы готовы взяться только за часть) и примерные сроки выполнения. На все вопросы отвечу по скайпу или ЛС.
Skype: a.n.sannikov
- Похожие заказы
- Интернет-магазины10 заявокЗакрыт11 лет назад
Здраствуйте,адрес магазина:цведиз.рф,нужно изменить структуру магазина. Добавить категории .Покупка упаковкой 25,50,100(предварительно)сделать разные разделы товары одинаковые что и в рознице. В данных разделах прописать цена за 5шт, цена же в каждой категории своя, и вывод на ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо портировать HTML верстку список страничек дизайна по ссылке - http://www.verstka.web-proger.in.ua/portfolio/51/ на CMS Bitrix (приоритет), Opencart, Magento По функциям, необходимо будет настроить: - смежные товары - похожие товары - топ продаж (для самых популярных товаров) - специальные предложения (рекомендованные товары, с ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте нужен интернет магазин в котором будет продаваться огромное количество товаров быт.техника,электроника, детские товары, парфюмерия и т.д Обязательные пункты: Меню гармошка. слайдер акций. Заказать звонок Блок или карусель популярные товары, хит продаж смс оповещение выгрузка ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт11 лет назад
Корректировка вывода товаров на главной странице, в категориях, также в боксах, корректировка боксов. 1000 руб.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Создать продающую страницу для продажи здоровых ланчей с доставкой. Задача страницы - собирать e-mail базу и продавать уже имеющийся продукт. Аналог - www.graze.com. Можно повторить дизайн, можно сделать на таком шаблоне http://www.templatemonster.com/ru/demo/42063.html.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется создать приятный продукт и удобный инструмент работы. Одна из главных задач не только в том, чтобы клиент чувствовал себя удобно при выборе товара и серфинге по сайту, но и удобство для сотрудников в работе ...Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется настроить систему оплаты и доставки товаров в интернет-магазине на oscommerce, сборка Vam Описание задания лежит по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1viKipK0Uyx0PuV7hyVcSUAaYBSwSZEPFapi-X2NbOFQ/edit?usp=sharing Пишите стоимость и возможные сроки выполнения работы.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $650
Необходимо сделать магазин на Magento. Список работ: - дизайн (есть) - верстка - настройка Стандартный функционал + 2 доп. модуля по оплате и доставке. Жду примеры работ, примерные цены и сроки. Если ваши условия подходят, ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад