Прикрутить оплату местными электронными деньгами

Добрый день, нужно сделать ИМ одежды. ТЗ во вложении. От исполнителя нужно: 1. Внимательно прочитать ТЗ и указать примерную вилку цен за реализацию; 2. Указать на какой CMS будет сайт и обосновать выбор, показать примеры магазинов сделанных именно ...