Прикрутить оплату местными электронными деньгами

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки138 просмотров
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Магазин на Virtuemart 1.1.5, но код корзины менялся.

Нужно прикрутить возможность оплаты с помощью местных денег EasyPay.

Установка EasyPay полностью документирована: https://ssl.easypay.by/light/

Плюс есть более подробная информация, которую могу отправить на почту.

11 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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