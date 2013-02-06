Магазин на Virtuemart 1.1.5, но код корзины менялся. Нужно прикрутить возможность оплаты с помощью местных денег EasyPay. Установка EasyPay полностью документирована: https://ssl.easypay.by/light/ Плюс есть более подробная информация, которую могу отправить на почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно установить интернет магазин на симпле, движок симпла, ищем спеца у которого есть опыт работы с симплой, все вопросы в аську 400898634 или в скайп yarchelo
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