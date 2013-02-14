Установка, настройка магазина на opencart

Интернет-магазиныЗавершен12 заявок163 просмотра
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Требуется установить и настроить магазин с готовым шаблоном. Поставить необходимые модули.

Работа не разовая, поэтому ищу ответственного исполнителя с рейтингом.

OpenCart
11 лет назад
Fuzler
Сергей 
43 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Luckas
Гамоля 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$60
2 дня
Адекватный исполнитель. Быстро поставил и настроил OpenCart по требуемому функционалу. Могу рекомендовать.
Понравилось работать с Сергеем. Нету никаких претензий. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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