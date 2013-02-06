Натянуть верстку на OpenCart(ocStore v1.5.4.1)

Магазин на Virtuemart 1.1.5, но код корзины менялся. Нужно прикрутить возможность оплаты с помощью местных денег EasyPay. Установка EasyPay полностью документирована: https://ssl.easypay.by/light/ Плюс есть более подробная информация, которую могу отправить на почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстанные страницы натянуть на уже установленный OpenCart на моем хостинге - в него будут постепенно добавляться товары - поэтому желательно создать из верстки полноценный шаблон под OpenCart - который можно будет просто как и любой другой скопировать и установить как главный. Верстка сделана качественно толковым верстальщиком - хотелось бы не портить.
Если не изменяет память - нужно взять за основу стандартный шаблон, скопировать и менять там вывод html. Основная проблема в том чтобы верстку разбить на модули и они нормально выводились.
На первый взгляд должна быть проблема с выводом галереи категорий где в качестве картинок будут выступать подкатегории - что-то подобное делал тут - http://www.sexy-fashion.com.ua/ только там в качестве картинок - выводились товары - поэтому если нужны модули или еще что - думаю обсудим и решим.
По поводу кандидатов - сам программист, поэтому пишите желательно по существу и желательно чтобы присутствовало портфолио содержащее работу на OpenCart - это не тот заказ на которм нужно тренироваться ИМХО.
Предпочтение Киев - т.к. можно встретиться ,но не обязательно - если хороший специалист то хоть с Магадана.
Предоплата если необходимо - будет.
Сколько стоит проект не писал - т.к. это будет показателем вашей профессиональности в этой области - грамотно и обосновано сказать почему вы просите столько и сколько по времени это займет.
Работу вижу следующим образом - вы даете мне список задач которые вы хотите сделать, разбиваем работу на части - и вы постепенно показываете нам запланированную часть работы - делать все в последний момент не получится - если будут опоздания по срокам - мы с вами попрощаемся - т.к. сроки сейчас очень важны.
P.S. не являюсь посредником и ничего в карман себе не ложу - помогаю знакомым сделать сайт - поэтому хочу чтобы все было сделано качественно - сам делал магазины на OpenCart - но сейчас на full-time поэтому нет времени этим заниматься.
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