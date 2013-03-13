Магазин по продаже чая/кофе на английском языке

Разработка онлайн магазина по продаже чая/кофе/сладостей на английском языке на основе open-source shopping cart и/или cms (на усмотрение разработчика) наиболее подходящей к нижеизложенным требованиям.

Для экономии времени и расходов - желательно использование готовых templates и модулей a так же минимизировать обьем вносимых в них изменений (кастомизации).

Общий дизайн темплейта должен быть на белом фоне, минималистичным, светлым и "легким", меню только сверху, желательно без громоздких скриптов и с минимальным количеством подгружаемых изображений.

Требуется сделать две версии темплейтов - полноценная для компьютеров/планшетов, и максимально легкая и урезанная для мобильных телефонов.

Страничка с товаром может быть примерно такого вида как на adаgio.com/green/dragon_pearl.html только с "облегченным" модулем комментариев (Все картинки товаров и описания будут заимствованы с этого сайта)

Проект будет установлен на выделенном сервере с OS linux.

Требование к разработчику:

- глубокий опыт в разработке проектов с shopping cart и/или cms системами. Ориентация в модулях и темплейтах к ним.

- познания в php, mysql, html, xml, javascript на уровне необходимом для возможности кастомизации функционала системы и модулей.

- знание английского языка (средний уровень + знание eCommerce терминологии)

- желателен опыт в разработке eCommerce проектов для рынка США.

- опыт в обеспечении безопасности проектов, предотвращении уязвимостей (xss, injections, etc...)

Общие трабования к shopping cart системе которая будет изпользования при создании магазина:

- относительная простота в эксплуатации и модификации системы.

- модульность и возможность быстро менять темплейт дизайна в будущем.

- отсутствие неустраненных на данный момент уязвимостей.

- система должна быть в активной разработке на данный момент, с оперативным устранением уязвимостей командой проекта.

Требуемый функционал системы:

- массовое добавление/изменение/удаление товаров списками из csv или текстовых файлов.

- модуль расчета стоимости shipping по территории США через API на сайтах UPS/USPS исходя из зоны доставки, размера и веса.

- модуль печати UPS/USPS shipping labels для сформированных заказов.

- модуль расчета налога в зависимости от штата покупателя.

- модуль платежей authorize.net, paypal

- модуль coupons/discount codes (одноразовых и многоразовых)

- модуль комментариев и рейтинга составленного покупателем.

- возможность создания многоуровневых групп товара (i.e. tea->green tea->jasmine pearl)

- поиск товаров по группам и ключевым словам.

- подсчет рейтинга популярности товара в зависимости от количества заказов (bestselers) для дальнейшего использования в поиске.

- возможность создания покупателем аккаунта с его профилем, shipping/billing адресами, историей покупок, shipping status.

- ежедневное резервное копирование базы товаров и заказов.

- модуль интеграции с maxmind minfraud для предотвращения фрода.

- *модуль для работы с affiliates (функционал описан ниже)

запись товара в базе должна содержать следующие данные:

- название товара.

- краткое описание товара.

- определение товара в подгруппу и группу.

- 2 или более изображения товара с высоким разрешением (на странице должно отображаться в уменьшенном виде с возможностью увеличения).

- ссылка на веб страницу с полным описанием товара.

- net weight

- shipping weight

- shipping dimensions (width/length/height)

- единица измерения - вес или количество (например: Lbs, Oz, Qty)

- стиомость товара за единицу веса (или за единицу товара).

- скидки в зависимости от обьема (например: от 5 до 10 унций = 10%, от 11 до 20 унций = 15%)

*Описание модуля для работы с affiliates:

- регистрация партнера (affiliate) на сайте нашего магазина, внесение личных данных и реквизитов для перечисления заработанной комиссии.

- менеджмент еженедельных выплат комиссий партнерам.

- возможость использования многоуровневости распределения комиссии. Например: Алиса является партнером высшего уровня и под ее руководством работают множество подчиненных партнеров низшего уровня такие как Боб. Боб распространяет купоны со скидкой. Когда покупатель изпользует купон, ему дается дискаунт 10%, при этом Боб получает 5% от суммы продажи, а Алиса получает 1%. Если покупатель регистрируется на сайте то его акаунту присваевается код купона и он имеет постоянную скидку на последующие покупки. При этом Алиса и Боб так же имеют комиссию со всех следующих продаж этому покупателю.

Проект может быть разделен на несколько последовательных этапов:

1) установка темплейта полноразмерной версии сайта с минимальным набором модулей требуемых для начала продаж. (в максимально сжатые сроки)

2) создание мобильной версии.

3) установка дополнительных модулей, таких как maxmind, affiliate и тд.

Просьба предоставлять детализированную смету с описанием расценок на каждый из этапов работы а так же сроки исполнения. Если что-либо из функционала требует написание отдельного модуля, указывать стоимость каждой такой услуги.

Оплату можем производить поэтапно, с предоплатой через escrow перед началом каждого этапа.

Исполнитель обязуется завершить все этапы проекта.