Магазин по продаже чая/кофе на английском языке

Магазин на Virtuemart 1.1.5, но код корзины менялся. Нужно прикрутить возможность оплаты с помощью местных денег EasyPay. Установка EasyPay полностью документирована: https://ssl.easypay.by/light/ Плюс есть более подробная информация, которую могу отправить на почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка онлайн магазина по продаже чая/кофе/сладостей на английском языке на основе open-source shopping cart и/или cms (на усмотрение разработчика) наиболее подходящей к нижеизложенным требованиям.
Для экономии времени и расходов - желательно использование готовых templates и модулей a так же минимизировать обьем вносимых в них изменений (кастомизации).
Общий дизайн темплейта должен быть на белом фоне, минималистичным, светлым и "легким", меню только сверху, желательно без громоздких скриптов и с минимальным количеством подгружаемых изображений.
Требуется сделать две версии темплейтов - полноценная для компьютеров/планшетов, и максимально легкая и урезанная для мобильных телефонов.
Страничка с товаром может быть примерно такого вида как на adаgio.com/green/dragon_pearl.html только с "облегченным" модулем комментариев (Все картинки товаров и описания будут заимствованы с этого сайта)
Проект будет установлен на выделенном сервере с OS linux.
Требование к разработчику:
- глубокий опыт в разработке проектов с shopping cart и/или cms системами. Ориентация в модулях и темплейтах к ним.
- познания в php, mysql, html, xml, javascript на уровне необходимом для возможности кастомизации функционала системы и модулей.
- знание английского языка (средний уровень + знание eCommerce терминологии)
- желателен опыт в разработке eCommerce проектов для рынка США.
- опыт в обеспечении безопасности проектов, предотвращении уязвимостей (xss, injections, etc...)
Общие трабования к shopping cart системе которая будет изпользования при создании магазина:
- относительная простота в эксплуатации и модификации системы.
- модульность и возможность быстро менять темплейт дизайна в будущем.
- отсутствие неустраненных на данный момент уязвимостей.
- система должна быть в активной разработке на данный момент, с оперативным устранением уязвимостей командой проекта.
Требуемый функционал системы:
- массовое добавление/изменение/удаление товаров списками из csv или текстовых файлов.
- модуль расчета стоимости shipping по территории США через API на сайтах UPS/USPS исходя из зоны доставки, размера и веса.
- модуль печати UPS/USPS shipping labels для сформированных заказов.
- модуль расчета налога в зависимости от штата покупателя.
- модуль платежей authorize.net, paypal
- модуль coupons/discount codes (одноразовых и многоразовых)
- модуль комментариев и рейтинга составленного покупателем.
- возможность создания многоуровневых групп товара (i.e. tea->green tea->jasmine pearl)
- поиск товаров по группам и ключевым словам.
- подсчет рейтинга популярности товара в зависимости от количества заказов (bestselers) для дальнейшего использования в поиске.
- возможность создания покупателем аккаунта с его профилем, shipping/billing адресами, историей покупок, shipping status.
- ежедневное резервное копирование базы товаров и заказов.
- модуль интеграции с maxmind minfraud для предотвращения фрода.
- *модуль для работы с affiliates (функционал описан ниже)
запись товара в базе должна содержать следующие данные:
- название товара.
- краткое описание товара.
- определение товара в подгруппу и группу.
- 2 или более изображения товара с высоким разрешением (на странице должно отображаться в уменьшенном виде с возможностью увеличения).
- ссылка на веб страницу с полным описанием товара.
- net weight
- shipping weight
- shipping dimensions (width/length/height)
- единица измерения - вес или количество (например: Lbs, Oz, Qty)
- стиомость товара за единицу веса (или за единицу товара).
- скидки в зависимости от обьема (например: от 5 до 10 унций = 10%, от 11 до 20 унций = 15%)
*Описание модуля для работы с affiliates:
- регистрация партнера (affiliate) на сайте нашего магазина, внесение личных данных и реквизитов для перечисления заработанной комиссии.
- менеджмент еженедельных выплат комиссий партнерам.
- возможость использования многоуровневости распределения комиссии. Например: Алиса является партнером высшего уровня и под ее руководством работают множество подчиненных партнеров низшего уровня такие как Боб. Боб распространяет купоны со скидкой. Когда покупатель изпользует купон, ему дается дискаунт 10%, при этом Боб получает 5% от суммы продажи, а Алиса получает 1%. Если покупатель регистрируется на сайте то его акаунту присваевается код купона и он имеет постоянную скидку на последующие покупки. При этом Алиса и Боб так же имеют комиссию со всех следующих продаж этому покупателю.
Проект может быть разделен на несколько последовательных этапов:
1) установка темплейта полноразмерной версии сайта с минимальным набором модулей требуемых для начала продаж. (в максимально сжатые сроки)
2) создание мобильной версии.
3) установка дополнительных модулей, таких как maxmind, affiliate и тд.
Просьба предоставлять детализированную смету с описанием расценок на каждый из этапов работы а так же сроки исполнения. Если что-либо из функционала требует написание отдельного модуля, указывать стоимость каждой такой услуги.
Оплату можем производить поэтапно, с предоплатой через escrow перед началом каждого этапа.
Исполнитель обязуется завершить все этапы проекта.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется установить и настроить магазин с готовым шаблоном. Поставить необходимые модули. Работа не разовая, поэтому ищу ответственного исполнителя с рейтингом.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть сайт с VirtueMart. Нужно помочь с его настройками.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищу специалиста по корректировке интернет-магазина на OpenCart! Прошу обращаться ТОЛЬКО специалистам в этой области и имеющие опыт с данной CMS! Спасибо! Заявки скрыты!Закрыт11 лет назад
Необходимо сверстанные страницы натянуть на уже установленный OpenCart на моем хостинге - в него будут постепенно добавляться товары - поэтому желательно создать из верстки полноценный шаблон под OpenCart - который можно будет просто как и ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Очень желательно программист из Днепропетровске Есть интернет-магазин на самописном движке, нужно серьезно доработать его функционал согласно ТЗ. Исходники все есть. дизайн новых эелементов тоже будет но его нужно будет сверстать. В дальнейшем нужно будет постоянное сотрудничество для ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется полный аналог сайта wikimart.ru вместе с дизайном на CMS Opencart или подобной бесплатной системыЗакрыт11 лет назад
Подбираю решение для каталога товаров с ценами. Сайт представляет витрину товаров с ценами или без. Возможность сформировать заказ, контакт с покупателем и оплата происходит оффлайн. Основные требования: Легкая загрузка товаров с описанием (импорт/экспорт) Возможность использовать "легкий" дизайн вроде модная каста, ...Закрыт11 лет назад
Для существующего сайта www.nezka.ru требуется ряд разноплановых доработок: - Починить кнопку поиск в режиме расширенного поиска - Увеличение картинок сертификатов на странице "О нас" в отдельное окошко - Добавить функцию увеличения изделий в карточке товара - Изменить карточку товара ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, нужно сделать ИМ одежды. ТЗ во вложении. От исполнителя нужно: 1. Внимательно прочитать ТЗ и указать примерную вилку цен за реализацию; 2. Указать на какой CMS будет сайт и обосновать выбор, показать примеры магазинов сделанных именно ...Закрыт11 лет назад