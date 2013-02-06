Сделать аналогичный интернет-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт12 заявок141 просмотр
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Нужно сделать подобный интернет магазин

http://bit.ly/YWqODb

Сколько будет стоить и какой срок?

11 лет назад
maxeam
Максим 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад