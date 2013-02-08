Доделать шаблон Start-X под мебельный магазин.

$100
Интернет-магазиныЗакрытнет заявок90 просмотров
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Требуется изменить дизайн, доработать стартовую страницу доработать каталог. Дизайн примерный http://sv-mebeltm.narod.ru/index.html сам магазин http://свмебель.рф

11 лет назад
tcrbit
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад