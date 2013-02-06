Разработка интернет магазина и хмл парсер

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок111 просмотров
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Нужна разработка парсера для opencart или prestashop. Обязательная функция у разных поставщиков могут быть одинаковые товары чтоб парсер выбирал товар сравнивая по коду товара производителя и выбирал более дешевый и в случае если у более дешевого поставщика товар закончился чтоб он брал товар у другого поставщика. При условии если этот товар уже есть в базе магазина то чтоб менял только цену которая указана у другого поставщика

11 лет назад
vaiper
34 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад