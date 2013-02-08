Интернет магазин под ключ

Интернет-магазиныЗакрыт13 заявок161 просмотр
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Добрый день!

Ищу ответственного исполнителя для создание интернет магазина под ключ под Украину (с возможностью расширения на Россию).

Движок PrestaShop (возможно другой по выбору исполнителя на PHP, при наличии аргументов).

Подключение и настройка платежных систем.

Натянуть верстку дизайна.

Рассматриваются заявки только с Украины.

Детали проекта после выбора исполнителя.

11 лет назад
usedauto
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад