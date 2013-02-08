Наполнение интернет-магазина (детская тематика)

$100
Интернет-магазиныЗакрыт35 заявок354 просмотра
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Добавление товаров согласно прайсов. Копипаст описания с указанных источников с типографским оформлением, загрузка фото (без оформления).

Сайт: http://new.mamamarket.ua/

Стоимость: 3 грн./товар

11 лет назад
DeepOcean
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад