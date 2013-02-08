Создать сайт и наладить импорт данных.

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать интернет - магазин и наладить регулярный, автоматический импорт данных с другого сайта.

Кто готов взяться? Примерная стоимость?

11 лет назад
AlamEr
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад