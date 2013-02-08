Переделать шаблон для каталога товаров с ценами

Нужна АДАПТИВНАЯ верстка, программинг и синхронизация с внутренней системой учета. Функции классические для этой отрасли, остатки по размерам и цвету должны быть разными позициями. В идеале сделать обратную связь (по апи например) когда в офф-лайн ...
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Необходим сайт, который представляет собой каталог товаров и услуг (продажа декоративных растений и ландшафтный дизайн). Понравились шаблоны по ландшафтному дизайну на http://www.templatemonster.com, но все они направлены на оказание услуг и нет комбинации с продажей товаров. Возможно ли изменить структуру сайта?
На данный момент рассматриваю наиболее бюджетный вариант. Добавлять информацию, товары, и т.д. будем своими силами, поэтому программа должна быть удобна и проста в использовании. Должна быть возможность редактирования разделов. В стоимость разработки необходимо учесть обучение работы с сайтом.
В прикрепленных файлах желаемая структура сайта и ссылки на понравившиеся шаблоны. Может есть шаблон кот. больше подходит под мою структуру?
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