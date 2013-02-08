Починить сайт на PrestaShop

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка104 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо починить сайт momm.com.ua

При загрузке главной страницы внизу идет ряд ошибок. Так же не загружается правая колонка.

В админке перестала работать вкладка "Каталог", выдает ошибку.

Оплата по Webmoney.

Prestashop
11 лет назад
valiran
56 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен верстальщик + программист на 3-4 магазина

    Нужен верстальщик и программист в одном лице Задача: Верстка, натяжка и программирование. Опыт в работе с интернет-магазинами. Предполагаемый функционал: - Корзина (без онлайн заказа, без привязки к 1C) - Фильтрация товара по параметрам - Сортировка Требование к верстке: 1) ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен простой инет магазин на простом движке

    $100

    Нужен простой инет магазин на простом движке, с простым дизайном, каталог товаров, корзина, купить, оплата за товар ЯндексДеньги и Кредитные карты, доставка почтой России - это привязать к оплате и доставке.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Интернет-магазин на Битриксе

    Необходимо сайт http://mujjo.ru перевести на Битрикс – малый бизнес (лицензия уже куплена) Основная задача: сайт должен быть аналогичным mujjo.com Верстка и все прочее можно и нужно брать с mujjo.com На выходе должен получится практически идентичный ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин под ключ

    Добрый день! Ищу ответственного исполнителя для создание интернет магазина под ключ под Украину (с возможностью расширения на Россию). Движок PrestaShop (возможно другой по выбору исполнителя на PHP, при наличии аргументов). Подключение и настройка платежных систем. Натянуть верстку ...

    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина (детская тематика)

    $100

    Добавление товаров согласно прайсов. Копипаст описания с указанных источников с типографским оформлением, загрузка фото (без оформления). Сайт: http://new.mamamarket.ua/ Стоимость: 3 грн./товар

    Интернет-магазины35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка интернет магазина и хмл парсер

    Нужна разработка парсера для opencart или prestashop. Обязательная функция у разных поставщиков могут быть одинаковые товары чтоб парсер выбирал товар сравнивая по коду товара производителя и выбирал более дешевый и в случае если у более ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад