Починить сайт на PrestaShop

Нужен верстальщик и программист в одном лице Задача: Верстка, натяжка и программирование. Опыт в работе с интернет-магазинами. Предполагаемый функционал: - Корзина (без онлайн заказа, без привязки к 1C) - Фильтрация товара по параметрам - Сортировка Требование к верстке: 1) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо починить сайт momm.com.ua
При загрузке главной страницы внизу идет ряд ошибок. Так же не загружается правая колонка.
В админке перестала работать вкладка "Каталог", выдает ошибку.
Оплата по Webmoney.
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