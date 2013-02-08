Срочно нужно доделать сайт

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Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок224 просмотра
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http://shop-s912.myinsales.ru/ Картинки очень маленькие, не получается добавить ничего в шапку сайта.

11 лет назад
kotika333
Елена 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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