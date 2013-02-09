Нужен простой инет магазин на простом движке

$100
Интернет-магазиныЗавершен4 заявки123 просмотра
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Нужен простой инет магазин на простом движке, с простым дизайном, каталог товаров, корзина, купить, оплата за товар ЯндексДеньги и Кредитные карты, доставка почтой России - это привязать к оплате и доставке.

11 лет назад
cool1974
Роман 
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
Luckas
Гамоля 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$80
2 дня
Отличный исполнитель! Все быстро и понятно, рекомендую! Работа выполнена на 5+
Отличный заказчик. Роман четко сформулировал требования, вовремя оплатил. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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