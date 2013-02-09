Необходимо сайт http://mujjo.ru перевести на Битрикс – малый бизнес (лицензия уже куплена) Основная задача: сайт должен быть аналогичным mujjo.com Верстка и все прочее можно и нужно брать с mujjo.com На выходе должен получится практически идентичный ...
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Нужен простой инет магазин на простом движке, с простым дизайном, каталог товаров, корзина, купить, оплата за товар ЯндексДеньги и Кредитные карты, доставка почтой России - это привязать к оплате и доставке.
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