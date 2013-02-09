Специалист по VirtueMart

Добрый день! Ищу ответственного исполнителя для создание интернет магазина под ключ под Украину (с возможностью расширения на Россию). Движок PrestaShop (возможно другой по выбору исполнителя на PHP, при наличии аргументов). Подключение и настройка платежных систем. Натянуть верстку ...