Программирование инет-магазина обуви

Нужна АДАПТИВНАЯ верстка, программинг и синхронизация с внутренней системой учета. Функции классические для этой отрасли, остатки по размерам и цвету должны быть разными позициями. В идеале сделать обратную связь (по апи например) когда в офф-лайн магазине нельзя выбить ту позицию, которая только что была оформлена в интернет-магазине. Корзина, фильтры по цене, бренду, размеру, цвету. HTML-5 и CCS3 движок типа opencart, presta, magento, c адекватным набором модулей работы с товарами и доставкой. Не джумла.

Предпочтение человеку из Киева, личная встреча будет очень кстати, как и договор в случае необходимости аванса.

Разработка под ключ с дизайном тоже рассматривается.