Программирование инет-магазина обуви

Интернет-магазиныЗакрыт11 заявок201 просмотр
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Нужна АДАПТИВНАЯ верстка, программинг и синхронизация с внутренней системой учета. Функции классические для этой отрасли, остатки по размерам и цвету должны быть разными позициями. В идеале сделать обратную связь (по апи например) когда в офф-лайн магазине нельзя выбить ту позицию, которая только что была оформлена в интернет-магазине. Корзина, фильтры по цене, бренду, размеру, цвету. HTML-5 и CCS3 движок типа opencart, presta, magento, c адекватным набором модулей работы с товарами и доставкой. Не джумла.

Предпочтение человеку из Киева, личная встреча будет очень кстати, как и договор в случае необходимости аванса.

Разработка под ключ с дизайном тоже рассматривается.

11 лет назад
fotofeel
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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