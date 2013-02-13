Поправить HTML-шаблон Срочно

$16
HTML-версткаЗавершен2 заявки143 просмотра
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Поправить HTML шаблон Срочно!

Шаблон был англоязычный, поэтому надо подправить шрифты cufon на кириллицу для корректного отображения www.vidgid.ru/nwo. Там всего 2 шрифта. Еще исправить надписи на счетчике обратного отсчета.

А так же сделать форму обратной связи в модальном окне как тут foto-million.ru/ (внизу справа) – Отправьте свой вопрос. Сообщение должно приходить просто на заданный e-mail. А так же слева прилепить соц закладки. Архив с темой исполнителю.

Бюджет 500 рублей. Срок: 2-3 часа на всё.

Оплата по факту исполнения, желательно Яндекс деньги.

HTML
11 лет назад
studiyaweb
Софт 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
rasiell
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$16
1 день
Отличный исполнитель. Всем рекомендую с ним работать. Быстро и чётко.
Отличный заказчик, четко поставлена задача, своевременная оплата.
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