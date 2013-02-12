Перевести флеш-персонажа в HTML

Добрый день

Есть сайт http://www.zakaz-lestnic.ru/ на главной есть ролик человечек на ступеньках, вообщем его полностью надо перевести в html желательно в 4, исходники флэша и художника я вышлю вам на почту, также дополнительно поменять задний фон ступенек (картинку) на другую которую дам я. Ну и еще можно обсудить дизайн шапки с логотипом, от вас сроки и стоимость.