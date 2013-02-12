Перевести флеш-персонажа в HTML

Для отображения на мобильных девайсах нужен аналог несложной по сценарию флешки Это план поселка. Данные о площади, цене, статусе участков передаются в XML файле. Границы участков и их номера, само-собой, известны заранее. Пример флешки приложен. Картинка чуть другя, ...
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Добрый день
Есть сайт http://www.zakaz-lestnic.ru/ на главной есть ролик человечек на ступеньках, вообщем его полностью надо перевести в html желательно в 4, исходники флэша и художника я вышлю вам на почту, также дополнительно поменять задний фон ступенек (картинку) на другую которую дам я. Ну и еще можно обсудить дизайн шапки с логотипом, от вас сроки и стоимость.
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