Верстка интернет-магазина

$250
HTML-версткаЗавершен2 заявки123 просмотра
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Добрый день.

Нужно свестать интернет-магазин 5 страниц. Нужен исполнитель в течении часа.

11 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 лет назад
$110
2 дня
Все сделал в кратчайшие сроки, после сдачи проекта возникли небольшие правки, которые оперативно исправлялись. В целом работа на отлично.
Все отлично. Спасибо!
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