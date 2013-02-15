Стиль формы обратной связи и комментариев

Нужно поправить несколько функций на JavaScript. Кто сможет помочь сейчас?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте http://motorkater.ru/ (joomla 2.5) нужно поправить:
1. Форму обратной связи "Задать вопрос". Во вложении два снимка - "Что есть" и "Как нужно" сделать (компонент fox contact)
2. Исправить форму отзывов (используется компонент jcomments)
- вместо "Добавить комментарий" написать "Добавить отзыв"
- капчу сделать более читаемой (четкий шрифт и больше размер)
Срок - сегодня.
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