Стиль формы обратной связи и комментариев

На сайте http://motorkater.ru/ (joomla 2.5) нужно поправить:

1. Форму обратной связи "Задать вопрос". Во вложении два снимка - "Что есть" и "Как нужно" сделать (компонент fox contact)

2. Исправить форму отзывов (используется компонент jcomments)

- вместо "Добавить комментарий" написать "Добавить отзыв"

- капчу сделать более читаемой (четкий шрифт и больше размер)

Срок - сегодня.