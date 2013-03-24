Адаптация стандартной темы форума phpbb3 + ЧПУ

Добрый день. Нужно сверстать 14 страниц с корал драв, все страницы однотипные, верстка других страниц будет сводится только к смене контентной области. Напишите цену и сроки. Главная во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо адаптировать дизайн стандартной темы Prosilver форума phpbb3 под существующий дизайн сайта, немного изменив цвета и убрав пару элементов. Пример того, как должен выглядеть результат - в приложении.
А также нужно выполнить часть работ собственно по phpbb - ЧПУ, адаптация формы быстрого ответа и т.п. - в файле doc.
Сразу называйте срок и стоимость, спасибо.
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