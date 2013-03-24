Адаптация стандартной темы форума phpbb3 + ЧПУ

Необходимо адаптировать дизайн стандартной темы Prosilver форума phpbb3 под существующий дизайн сайта, немного изменив цвета и убрав пару элементов. Пример того, как должен выглядеть результат - в приложении.

А также нужно выполнить часть работ собственно по phpbb - ЧПУ, адаптация формы быстрого ответа и т.п. - в файле doc.

Сразу называйте срок и стоимость, спасибо.