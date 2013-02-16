Красиво сверстать 1 страницу. Макета нет

HTML-версткаЗавершен4 заявки276 просмотров
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Добрый вечер.

Сейчас делаем калькулятор дополнительных услуг. Не можем нормально его оформить.

http://www.szdk.ru/дома-из-бруса/дом-из-бруса-5х4.html

Необходим дизайн только для этого калькулятора +верстка.

Цена? Сроки?

11 лет назад
szdk
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
parkgraphic
Антон 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$53
1 день
Быстро и качественно справился с задачей.
Оперативные корректировки, компетентное общение, оплата своевременная и с приятным маленьким бонусом за качественную работу) Рад был совместно потрудиться.
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